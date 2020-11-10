رزان جمال ل"الفجر الفني": "ماوراء الطبيعة" أفضل تجربة في مسيرتي الفنية..وسافرت "إسكتلندا" استعداداً للشخصية

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أعربت الفنانة رزان جمال عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "ماوراء الطبيعة"، الذى استطاع أن يلفت انتباه الكثير من الجمهور والنقاد.







وقالت رزان جمال ل"الفجر الفني"، أن تجربة "ماوراء الطبيعة"، تعد أفضل تجربة لها فى مسيرتها الفنية.







وعن تحضيراتها للشخصية أشارت رزان جمال إلى أنها سافرت إلى اسكتلندا ودرست تاريخ وثقافة البلاد في فترة الستينيات، كما تلقت دروساً وتدريبات في التحدث باللهجة الاسكتلندية وتدربت عليها كثيرا، إلى جانب التدريب على الكلام بلغة عربية مكسرة.





يذكر أن "ماوراء الطبيعة": من بطولة أحمد أمين، وآية سماحة، وسماء إبراهيم، ورزان جمال، ورشدي الشامي، وآدم وهدان، ومن إخراج عمرو سلامة ومدير تصوير أحمد بشاري.