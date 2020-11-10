وكيل "صحة كفرالشيخ" تجتمع مع موجهات وناظرات مدارس التمريض (صور)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحه بكفرالشيخ، وبحضور دكتور طارق الشربينى، وكيل المديريه، إجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع موجهات وناظرات مدارس التمريض بمحافظه كفرالشيخ وناقشت فيه الإجراءات الإحترازيه بخصوص مواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وناقشت كيفية التعامل مع حالات الإشتباه داخل المدارس من طلاب وهيئه تدريس والتأكيد على الإجراءات الإحترازيه داخل الفصول ووالإلتزام بالأعداد والواقيات الشخصيه والتباعد داخل الفصول.

وكانت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، قد عقدت اجتماعا طارئا خلال الأيام القليلة الماضية بشأن خطة المديرية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وذلك مع مديرى الإدارات بديوان مديرية الشئون الصحية، بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

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