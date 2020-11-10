صحة النواب: صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لا يُحمل المواطنين أي أعباء

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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عقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، إجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

من حانبه، أكد الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة، على أهمية قانون انشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، قائلا: "نواجه الآن أزمة صحية كارثية في نطاق انتشارها وجسامة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

وأضاف العماري خلال أجتماع اللجنة "وامتدت الآثار لتصل لمرحلة الانعزال وإغلاق الحدود وكان بها آثار اقتصادية سلبية مثل الحظر الطوعي أو الاختياري، موضحًا أن الجائحة كشفت انهيار كامل للانظمة الصحية"، لافتًا إلي أن الصندوق يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومواجهة الأزمات الطبية وتحقيق مبدأ استدامة التمويل والوقاية والعلاج من خلال أفكار خارج الصندوق وعدم تحميل المواطنين أي أعباء خاصة مع الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية.

وقال المستشار أحمد حفني المستشار القانوني وزارة الصحة، إن الصندوق يستهدف مواجهة الطوارئ والأزمات التي تعرض لها قطاع الصحة في مصر بخلاف إنهاء قوائم الانتظار ودعم شراء الأدوية وما يستجد من احتياجات المرضى من علاج على نفقة الدولة.

وشرح المستشار القانوني للوزارة هيكل تشكيل الصندوق بحيث يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلا من وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية والتعليم والبحث العلمي والتضامن وثلاثة أعضاء أشد من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح المستشار القانوني للوزارة، أن القانون يهدف إلي استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية ومواجهة تمويل حالات الكوارث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال والمبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها، مشيرًا إلي أن مشروع القانون يقدم استفادة حقيقة للقطاع الصحي.

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