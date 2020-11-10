كشف ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان عن حقيقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني في الموسم الجديد.

وقال ليوناردو لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: " الأمور في الأندية الإسبانية سياسية للغاية، هناك الكثير من الحديث والكثير من الوعود، هنا في باريس الأمر مختلف، لدينا مالك للنادي، نحن نعمل على تجديد عقد مبابي ونيمار".

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار نجم باريس سان جيرمان يفرض شرطين لتجديد عقده وهو الاستماع لرأيه في الصفقات الجيددة وعدم تخفيض راتبه تحت أي ظرف.