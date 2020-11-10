مصرع شاب غرقا بمياه نهر النيل في العياط

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقى شاب مصرعه غرقا بمياه نهر النيل، بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد إدريس رئيس مباحث مركز شرطة العياط من إدارة شرطة النجدة بغرق شاب بمياه نهر النيل، بنطاق المركز.

تحريات المباحث توصلت إلى أن الشاب الغريق، عشريني العمر، وعدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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