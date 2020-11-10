الرعاية الصحية: عمليتا تجميل متتاليتين لطفل 6 سنوات تحت مظلة التأمين الشامل

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السبكي: نحرص باستمرار على ضم كوادر طبية متميزة بين العاملين لتصبح مستشفيات الهيئة قبلة الطب في مصر



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح عمليتي تجميل دقيقتين متتاليتين لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، وذلك بمستشفى السلام بورسعيد إحدي المستشفيات الثماني اللاتي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.



وأوضحت الهيئة أنه بمناظرة حالة الطفل بالمستشفى تبين أنه يعاني من عيب خلقي متعدد بأعضاء الجسم، مما أثر على المظهر الخارجي للطفل حيث كان لديه التصاق بأصابع الخنصر والبنصر باليد اليسرى أدت إلى إعاقة النمو الطبيعي لهما، بالإضافة إلى أذن خفاشية أثرت سلبًا على نفسية الطفل، وعليه قام الفريق الطبي المكون من الدكتور أحمد خيري، الدكتور محمد المراكبي في تخصص التجميل، وبمعاونة الدكتور أحمد الشرقاوي، الدكتور محمد إسماعيل في تخصص التخدير بإجراء عمليتين متتاليتين للطفل.



وخلال العملية الأولى تم فصل الإصبعين الخنصر والبنصر للطفل، إضافة إلى عمل شرائح رقعة جلدية له نتج عنها استعادة الشكل الطبيعي والوظيفي لليد، بينما تم خلال العملية الثانية إصلاح الأذن الخفاشية البارزة للطفل واستعادة الشكل الطبيعي للأذن.



فيما لفتت الهيئة إلى تكلفة هاتين العمليتين التي لم تتخطى 300 جنيه، مشيرة إلى أن متوسط تكلفة العمليتين في القطاع الخاص يبلغ 30.000جنيه، حيث تضم الهيئة بين صفوفها الطواقم الطبية الماهرة في كافة التخصصات، وذلك بما يضمن تقديم الخدمة الطبية لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد بجودة عالية وبأقل تكلفة ممكنة.



هذا ؛ وأضاف بيان الهيئة أنه تم مناظرة 150حالة بعيادة التجميل التي تم افتتاحها حديثًا بمستشفى السلام بورسعيد، لافتة أن العيادة تقوم بمناظرة الحالات يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 3عصرًا وحتى 10 مساءًا، كما تم إجراء 31 عملية تجميل حتى الآن، منهم 25 عملية كبرى وتحتاج مهارة خاصة في الإجراء.



ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي " رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية" على حرص الهيئة المستمر لضم نخبة من أمهر الاستشاريين والأخصائيين وفي جميع التخصصات الطبية بين صفوف العاملين فيها، وذلك لكي نصل بمستشفيات الهيئة أن تكون "قبلة الطب في مصر".



لافتًا إلي أن إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجرائها في مستشفى السلام بورسعيد منذ بداية العام المالي وحتى الآن، تخطت 3000 عملية جراحية تراوحت حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة وصغرى ومتوسطة الحدة، وذلك فى مختلف التخصصات الطبية "الجراحة العامة، جراحة الأوعية الدموية، جراحة التجميل التكميلية، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، جراحة القلب والصدر، جراحة عظام عامة، جراحة العمود الفقرى، جراحة المفاصل، جراحة تشوهات العظام، جراحة الفم والأسنان، جراحة الوجه والفكين".



جدير بالذكر أن الطاقة الاستيعابية لمستشفى السلام بورسعيد تبلغ 40 سرير داخلى، 18 عناية كبار، 14 عناية أطفال، 26 حضانات، بالإضافة إلى 4 غرف عمليات.