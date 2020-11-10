رامي جمال يوجه رسالة رومانسية لزوجته

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قام الفنان رامي جمال بتوجيه رسالة مليئة بالحب لزوجته ناريمان، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر رامي جمال صورة له برفقة زوجته، وعلق عليها قائلاً :" في وسط مشاكل الدنيا وصعوبتها دايما بحس إني متفائل بوجودك ممكن اسمع دعوة حلوة منكم، يا رب متقومش من النوم تقولي إن الصورة مَش عجباها ".

وفي سياق آخر، كان آخر ألبومات رامي جمال الغنائية هو ألبوم "أنا لوحدي"، وتعاون خلاله مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، جمال الخولي، محمد عاطف، أحمد المالكي، أحمد عرفان، شادي نور، مصطفى حسن، رقية عبد العميم، محمد أبو نعمة، ومع العديد من الملحنين منهم محمد أنيس، مدين، بلال سرور، والعديد من الموزعين وهم نادر حمدي، أحمد إبراهيم، كرمي عبد الوهاب، وسام عبد المنعم.

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