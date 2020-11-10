رئيس النادي المصري يكشف حقيقة رحيل كريم العراقي عن الفريق

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث سمير حلبية رئيس النادي المصري، عن حقيقة رحيل كريم العراقي لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة، وأن الفريق البورسعيدي سيعود بقوة لمكانه الطبيعي.


وقال حلبية خلال تصريحات عبر برنامج الصقر المذاع على راديو مصر: "النادي المصري تأثر كثيرا في الموسم المنتهي، بجائحة كورونا، ولكن علي ماهر المدير الفني بذل مجهودًا كبيرًا مع اللاعبين في الأسابيع الأخيرة".


وتابع: "نسعى لضم حارس مرمى وثنائي مساك لتدعيم خط الدفاع، وسوف نعلن عن صفقات جديدة خلال 48 ساعة".


وواصل: "تعاقدنا مع أحمد رفعت بشكل رسمي، وتم انهاء الصفقة مع مسئولي الزمالك، وكريم العراقي ليس له دخل في الصفقة، والزمالك لم يتقدم بعرض لضمه مطلقًا".


وأتم: "لو تلقينا عروض جيدة لضم كريم العراقي ووجدنا البديل المناسب سنوافق على بيعه".

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