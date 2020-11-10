الأهلي يجري اختبار "رابيد تيست" قبل مران اليوم

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاختبار رابيد تيست قبل مران اليوم ،الثلاثاء، للكشف عن فيروس كورونا حيث كانت أخر مسحة منذ عدة ايام





ويرغب الجهاز الفني في الإطمئنان على لاعبي الفريق والأجهزة الطبية والفنية خلال الفترة الحالية التى لا يرتبط فيها الأهلي بمباريات رسمية بسبب الأجندة الدولية.





وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء الماضي على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب التتويج بلقب الدوري.





ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك يوم ٢٧ من نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.











