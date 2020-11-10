إنطلاق مبادرة القضاء على الديدان المعوية للتلاميذ في مدارس كفر الشيخ (صور)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، انطلاق الحملة القومية لتجريع الأطفال لمكافحة الديدان والطفيليات المعوية لجميع طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بمدارس محافظة كفر الشيخ، والتي تستمر لمدة أسبوعين، وتستهدف الحمله عدد 445000 طالب بالمرحله الإبتدائيه و60000 طالب برياض الأطفال وتستمر لمده إسبوعين.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تهدف إلى خفض معدل انتشار الديدان المعوية، وتستهدف تجريع عدد 505 ألف تلميذ بالمرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال على مستوى المحافظة في الريف والحضر، ويتم التجريع بقرص واحد مبندازول 500 ملجم آمن وفعال ضد الديدان المعوية قابل للمضغ وذو طعم مقبول ولا توجد له أية آثار جانبية وذلك من خلال مشاركة الفرق الطبية التي بدأت المرور علي المدارس المستهدفة لتجريع التلاميذ.

وقالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الحملة انطلقت فعالياتها اليوم من مدرسة الشهيد محمد الشحات نصر غازي، بقرية قراجة، حيث قامت الفرق الطبية بتجريع الطلاب عقار المبندازول المضاد الطفيليات المعوية، وذلك في إطار الحملة التى تنفذها وزارة الصحة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2020-2021. تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إنطلاق مبادرة القضاء على الديدان المعوية للتلاميذ في مدارس كفر الشيخ (صور)
إنطلاق مبادرة القضاء على الديدان المعوية للتلاميذ في مدارس كفر الشيخ (صور)
إنطلاق مبادرة القضاء على الديدان المعوية للتلاميذ في مدارس كفر الشيخ (صور)
إنطلاق مبادرة القضاء على الديدان المعوية للتلاميذ في مدارس كفر الشيخ (صور)
إنطلاق مبادرة القضاء على الديدان المعوية للتلاميذ في مدارس كفر الشيخ (صور)
إنطلاق مبادرة القضاء على الديدان المعوية للتلاميذ في مدارس كفر الشيخ (صور)
إنطلاق مبادرة القضاء على الديدان المعوية للتلاميذ في مدارس كفر الشيخ (صور)
إنطلاق مبادرة القضاء على الديدان المعوية للتلاميذ في مدارس كفر الشيخ (صور)

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