سرس الليان يفتتح ودياته بمواجهة مركز شباب تلا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يخوض الفريق الكروي الأول بنادي سرس الليان أول مباراه وديه، خلال فترة الإعداد الحالية، قبل إنطلاق منافسات مسابقة دوري القسم الثاني 2020/2021.

ومن المقرر أن يلعب سرس الليان مع فريق مركز شباب تلا، في الثانية والنصف من عصر غداً الأربعاء على ملعب سرس الليان.

وحصل سرس الليان مؤخرا على توقيع الثنائي نادر النويهي، ظهير أيمن فريق عرب الرمل، بجانب ضم اللاعب أحمد ريعه مهاجم فريق أبو حماد ومحمد رمضان حله مهاجم ميت خاقان.

ورحل عن سرس الليان عدد من اللاعبين منهم ومحمد زياده وسامح بكري، ومجدي جدوع، وأحمد بالي، وفريد دويدار، وعبد الفتاح دروجبا لإنتهاء عقودهم.

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