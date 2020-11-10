سرس الليان يفتتح ودياته بمواجهة مركز شباب تلا





وحصل سرس الليان مؤخرا على توقيع الثنائي نادر النويهي، ظهير أيمن فريق عرب الرمل، بجانب ضم اللاعب أحمد ريعه مهاجم فريق أبو حماد و محمد رمضان حله مهاجم ميت خاقان.





ورحل عن سرس الليان عدد من اللاعبين منهم ومحمد زياده و سامح بكري، ومجدي جدوع، وأحمد بالي، وفريد دويدار، وعبد الفتاح دروجبا لإنتهاء عقودهم.



يخوض الفريق الكروي الأول بنادي سرس الليان أول مباراه وديه، خلال فترة الإعداد الحالية، قبل إنطلاق منافسات مسابقة دوري القسم الثاني 2020/2021.ومن المقرر أن يلعب سرس الليان مع فريق مركز شباب تلا، في الثانية والنصف من عصر غداً الأربعاء على ملعب سرس الليان.