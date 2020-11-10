عرض مسرحية "الوصية" على المسرح القومي بالعتبة في هذا الموعد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُعرض مسرحية "الوصية"على خشبة المسرح القومي بالعتبة يوم الخميس المُقبل الموافق 12 نوفمبر الجاري، لمدة ثلاثة ليالي، وذلك وفي إطار مبادرة "ادعم جيشك" المُقامة تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم .

مسرحية "الوصية" تتناول قصة حياة أحد شهداء القوات المسلحة في معركة الإرهاب بسيناء، وذلك في إطار درامي غنائي استعراضي، وهي من تأليف أيمن سلامة، إخراج خالد جلال.

مسرحية "الوصية" بطولة ميدو عادل، محمود حافظ، سميرة عبدالعزيز، أحمد فؤاد سليم، ألحان المهدي وبسنت صيام، وغناء مي فاروق وأشعار محمد بهجت وألحان أحمد كيكار وديكور محمد الغرباوي، وأزياء هالة الزغبي والاستعراضات للدكتور مجدي صابر والمخرج المنفذ علا فهمي.

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