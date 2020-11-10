عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماع مع مدبولي وقائد القوات البحرية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والبترول وقائد القوات البحرية ورئيس شركة ديمي البلجيكية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، قبل قليل.

وأوضح متحدث الرئاسة، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة ديمي في مصر، ووجه الرئيس بتكامل مشروع تنمية بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجي العام لتنمية سيناء.

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