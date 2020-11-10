عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماع مع مدبولي وقائد القوات البحرية

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والبترول وقائد القوات البحرية ورئيس شركة ديمي البلجيكية، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، قبل قليل.



