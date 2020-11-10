رئيس جامعة بني سويف يستقبل فاعل خير تبرع بأول جهاز غسيل كلوي للأطفال

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استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بمكتبه فاعل خير رفض ذكر اسمه، المتبرع بأول جهاز غسيل كلوي ألماني مخصص للأطفال بالمستشفى الجامعي ماركة farzinia، وذلك بحضور الدكتورة هبة مصطفي أستاذ طب الأطفال بكلية الطب البشري والدكتور ريمون بشري مدرس الجراحة.



وأعرب الدكتور منصور عن شكره وتقديره لهذا التبرع والذي يأتي كنتيجة لتضافر الجهود الرسمية والشعبية في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة وترسيخا لمبدأ المشاركة المجتمعية.



وأضاف رئيس الجامعة أنه جارى تجهيز وحدة غسيل كلوي للأطفال بدلًا من استخدام الوحدة المخصصة للكبار وذلك لاستيعاب عدد أكبر وتقديم الخدمة العلاجية بمنتهي الدقة لأن الاطفال هم الجيل القادم ونواة المستقبل المشرق للدولة، ومن هنا فإن الاهتمام بصحتهم ضرورة لا يمكن تجاهلها أو التقصير معها.

