اعترافات عاطل الجيزة لاتجاره في الحشيش

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجارة في الحشيش، بمنطقة الجيزة، وتبين أنه كان يحصل على المخدرات من تاجر مخدرات

وأدلى المتهم في اعترافاته، أنه كان يروج لتجارة المخدرات على عملائه بالمنطقة، لتحقيق مكاسب كبيرة، ويقوم بتخزين الحشيش في مسكنه ويتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، ويقوم بتوصيلها للمكان المحدد.

كشفت تحريات ضباط مباحث الجيزة، عن تورط عاطل فى الاتجار بالحشيش، متخذا من منطقة الجيزة مسرحا لترويج بضاعته بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق



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