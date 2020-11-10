ليون يوجه ضربة قاضية لبرشلونة

وجهت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي ضربة قوية لنظيرتها في نادي برشلونة الإسباني وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.









وفتح احد مسؤولي النادي الفرنسي أن الباب مفتوح أمام الأندية الخمسة الكبرى لمنافسة برشلونة على صفقة الهولندي ممفيس ديباي.









وكان برشلونة يرغب بشدة في الحصول على خدمات الهولندي بأوامر من مواطنه رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة من أجل تعويض غياب لويس سواريز الذي إنتقل لأتلتيكو مدريد الإسباني.









وقال مستشار رئيس ليون جيرار أولييه في تصريحات أبرزتها صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية: " رحيل ديباي إلى برشلونة؟ إنها كرة القدم سنرى ما يحدث ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليه".



