أستاذ جهاز هضمي: 70% من العالم يحتاجون التطعيم لاختفاء كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي بالقصر العيني، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر، حيث كانت الدولة المصرية من أنجح الدول التي تعاملت مع الجائحة، واتخذت إجراءات سباقة.





وأشار "المنيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لابد من تطعيم 70% من سكان الكرة الأرضية للسيطرة على وباء كورونا العالمي، وهو أمر يستغرق عامين على الأقل، لافتا إلى أن اللقاحات هى التي سيطرت على الأمراض القاتلة التي ظهرت كالحصبة.





وأضاف أستاذ الجهاز الهضمي بالقصر العيني، أن أعراض فيروس كورونا لم تختلف عن الموجة الأولى، حيث أنها تصيب الجهاز الهضمي والتنفسي.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.



