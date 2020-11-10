مباحث التموين تضبط 1184 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1184) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (2،6 طن "مقطعات لحوم – لحم مفروم") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع كوجبات جاهزة على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص ) بمحافظة القاهرة، وضبط ( 1000طن "أقماح مستوردة " بدون مستندات مجهولة المصدر – 31،1 طن دقيق فاخر "معبأ داخل شكائر بها نقص فى الأوزان")، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق) بمحافظة الجيزة.



كما تم ضبط (4 طن "سكر حر " بدون مستندات ومجهولة المصدر)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر الحر) بمحافظة الشرقية، وضبط ( 1،700 عبوة شيكولاتة مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية "منتج نهائى"– 1،37 طن زيت طعام مجهولة المصدر – 8،500 عبوة فارغة "مدون عليها العلامة التجارية" مستلزمات إنتاج) بدون مستندات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الشيكولاته بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط ( 71،192 قطعة "كمامة طبية - سرنجات") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.



وضبط أيضا (مالك مستودع بوتاجاز –بمحافظة القليوبية) لتجميعه (191 إسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم لبيعها بأزيد من السعر الرسمى والتربح ماديًا جراء ذلك قدرت قيمتها بـ 31995 جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.