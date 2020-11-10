إصابة 3 في انقلاب دراجة بخارية أمام مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أصيب 3 في انقلاب دراجة بخارية أمام مركز شرطة إهناسيا وتم نقلهم إلى مستشفى إهناسيا المركزى بسيارات الإسعاف.

وكان اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من العميد اسامة جمعة، مدير البحث الجنائى، بإنقلاب دراجة بخارية أمام مركز شرطة إهناسيا. 

واسفر الحادث عن اصابة كلا من مصطفى محمد سيد، ١٨ سنة، طالب، قرية شاويش، ومصاب جروح وكدمات متفرقه، عبدالرحمن شعبان عيد ١٨ سنة، شاويش، مصاب بكسر بالقدم اليمني، عبدالعظيم مصطفى عبدالعظيم، ١٨ سنة شاويش ومصاب بكسر بالساعد الايسر.

وتم تحرير محضر بالواقعة.

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