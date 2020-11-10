تشكيل مصر المتوقع لمواجهة توجو في التصفيات الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب توجو، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية "كان 2021"، التي ستُقام في الكاميرون.





وتقام مباراة مصر أمام توجو، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.





ويتواجد منتخب مصر حاليًا في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطتين، بالتساوى مع المنتخب الكينى صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد منتخب توجو في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.





ومن المتوقع أن يبدأ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد حسن كوكا.



