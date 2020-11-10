أول تعليق من ابنة عبلة كامل على شائعات مرضها بالسرطان

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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علقت زينب كمال، نجلة الفنانة عبلة كامل، على الشائعات التى انتشرت عن إصابة والدتها بمرض السرطان.


ونشرت زينب منشور عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك" "ماما الحمد لله بخير والكلام اللى منشور ده شائعات.. شكرا على السؤال.. ربنا يدينا كلنا الصحة".



كانت انتشرت مساء أمس شائعات عن إصابة النجمة عبلة كامل، بمرض السرطان وذلك السبب في ابتعادها عن الساحة الفنية بعد مسلسها الأخيرة "سلسال الدم" إلي أن نفي طلقها وولد بناتها.

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