



ننشر حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان.. اعرف موعد عودتها للسينما والتلفزيون





يتساءل كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان ، بعدما انتشر خبر مرضها كالنار في الهشيم ساهم في تصدرها التريند على جوجل وعلى السوشيال ميديا، وسط دعوات بالشفاء العاجل لها، تزامنا مع اختفائها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات على الأضواء، الأمر الذي أثار حالة من الجدل الشديد حسمته عائلتها ونقابة الممثلين التي أكدت أنها في كامل صحتها وأن ما يتردد شائعة لا أساس لها من الصحة.





حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان

كما هو معتاد فإن نجوم الفن، دائما ما تطاردهم حرب الشائعات تتعلق بحالتهم الصحية وتدهور وتصل إلى إعلان وفاتهم، وفي الغالب تلك المعلومات تكون مغلوطة ولا تنتشر بسرعة البرق على مواقع التواصل وتتناقلها القنوات، وهذا ما حدث مع الفنانة عبلة كامل، إذ تداولت أنباء عن إصابتها بوعكة صحية خطيرة.





فيما نفى طليقها الفنان أحمد كمال إصابتها، مؤكدًا أن الأمر شائعة لا أساس لها من الصحة، وأن الفنانة الكبيرة بخير.هذا الأمر أكده الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي بعد تواصله مع كمال، رغم إعلانه سابقا انقطاع التواصل مع الفنانة عبلة كامل منذ مدة طويلة.





مشوار عبلة كامل الفني

منذ أن بدأت الفنانة عبلة كامل مشوارها الفني الذي بلغ 36 عاما، قدمت بإطلالتها البسيطة وبأدوراها الصادقة والمميزة بصمات وعلامات ستبقى خالدة في عالم الفن، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن حياة الفنانة عبلة كامل نقدم لكم رحلتها الفنية في نقاط معدودة:





- دخلت عالم الفن في عام 1984 فى مسرح الطليعة بمشاركتها فى مونودراما “نوبة صحيان”





- تميزت أعمالها بالتلقائية والبساطة سواء الكوميدية والمرأة الشعبية والفتاة البسيطة





- قدمت العديد من أفلام السينما أبزها على سبيل المثال “خالتى فرنسا”، و”بلطية العايمة”، و”سيد العاطفى” و “الكبار”.





- انطلقت بشكل قوي في الدراما وأبرز أعمالها “مسلسل “الشهد والدموع” الجزء الثانى، و”ليالى الحلمية”. و”لن أعيش فى جلباب أبى” و”ريا وسكنية”، و”حق مشروع”، و”عفاريت السيالة”. “أفراح إبليس”، وآخرها “سلسال الدم الجزء الخامس”.





- أما المسرح قدمت مسرحية وجهة نظر مع الفنان القدير محمد صبحي، كما تألقت بمسرحيات عديدة مع الراحل لينين الرملى.





- تزوجت من المخرج والممثل أحمد كمال وأنجبت ابنتين توأم هن زينب وفاطمة بعام 1986، لكنهما أنفصلا بعد أعوام قليلة.





- تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي وفي عام 2003 لمدة عامين وأعلنا انفصالهما في عام 2005.

ارتدت عبلة كامل الحجاب في عام 2005





- شائعة اعتزال الفن لاحق عبلة كامل أكثر من مرة.







