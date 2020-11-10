منحة العمالة غير المنتظمة الـ 500 جنيه | موعد صرف الدفعة الرابعة شهر نوفمبر 2020 (وزارة القوى العاملة)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:32 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
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منحة العمالة غير المنتظمة الـ 500 جنيه | موعد صرف الدفعة الرابعة شهر نوفمبر 2020 (وزارة القوى العاملة)

منحة العمالة غير المنتظمة الـ 500 جنيه.. أعلنت وزارة القوى العاملة عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة الـ500 جنيه وذلك منتصف شهر نوفمبر الحالي، حيث تستطيع الآف من الأسر المستحقة للمنحة من صرف الدعم الحكومي الذي أمر رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بصرفه لمتضرري فيروس كورونا وذلك بعد أن وجه دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتمديد صرف شهر إضافي للعاملة الغير منتظمة وذلك بعد أن صرفوا الثلاث دفعات الماضية ، حيث أصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزارة الضمان الإجتماعي بمد منحة العمالة الغير منتظمة شهر إضافي.

منحة العمالة غير المنتظمة الـ 500 جنيه
حرصا من وزارة القوى العاملة على تيسير معرفة موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة والتي أعلنت عنها الوزارة من أنها ستصرف في منتصف هذا الشهر ،أتاحت الوزارة السماح لمستحقي الدعم والذين صرفوا الثلاث دفعات السابقة ،الاستعلام عن كافة الاستفسارات التي تخص صرف دفعة شهر نوفمبر 2020 وذلك من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات مصر وكذلك الاستعلام عن الأسماء الذين سيتمكنوا من صرف الدفعة الرابعة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

- على المواطنين الراغبين بالاستعلام عن منـحة العمالة غير المنتظمة الدخول على الرابط المخصص من قبل الوزارة (اضغط هنا).

- ثم إدخال الاسم الرباعي للشخص المراد الاستعلام عنه.

- وبعد ذلك يدخل الشخص الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم يدخل الشخص رقم التليفون الذي سيتم تأكيد موعد الصرف عليه.

- ثم بعد ذلك يجب التأكد من البيانات قبل الضغط على ” استعلام “.

- بعد ذلك سوف تظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالاسم إن كان من ضمن المستحقين للصرف أم لا.

- وأخيرا في حالة أن كان الاسم سيصرف الدعم سوف يتم إرسال رسالة من رقم تابع للوزارة على التليفون الذي أرفقته سابقا.

منحة العمالة غير المنتظمة الـ 500 جنيه | موعد صرف الدفعة الرابعة شهر نوفمبر 2020 (وزارة القوى العاملة)

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