سلطات قره باغ تفقد السيطرة على شوشا

أعلن جيش الدفاع في قره باغ، اليوم الثلاثاء، أنه فقد السيطرة على شوشا، في 7 نوفمبر، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

ونقلت وسائل إعلامية، عن أرايك هاروتيونيان رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها، قوله: "جرى جدل، حول ما إذا كانت شوشي لا تزال تحت أيدينا أم لا، لكننا فقدنا السيطرة الرئيسية على شوشي منذ 5 نوفمبر، وبشكل كامل منذ 7 نوفمبر".

وأضاف هاروتيونيان: "لم نكن نرغب في تصديق أننا نخسر وطننا تماما، وأنه من المستحيل مواصلة القتال بالموارد البشرية والمعدات المتاحة".

وكان هاروتيونيان، شدد على أن قره باغ اضطرت إلى وقف القتال من أجل إنقاذ الجمهورية غير المعترف بها.

وتابع: "لقد فقدنا فيزولي وجبريل وكوباتلي وزانجيلان، ومنطقة هادروت بشكل كامل تقريبا، وكذلك بعض أجزاء من منطقتي مارتوني وأسكيران، والأهم من ذلك شوشي. ووصل القتال بالفعل إلى ضواحي ستيباناكرت، على مسافة 2-3 كيلومترات. ولو استمر بنفس الوتيرة، كنا سنفقد في غضون أيام أرتساخ (الاسم الأرمني لقره باغ)".

وبحسب قوله، كان من الممكن أن يسقط المزيد من الضحايا، بسبب امتداد الأعمال القتالية إلى العمق، وكان ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة.