رئيس مدينة المنيا: حملات مكثفة بأحياء مدينة المنيا لرفع المخلفات ونظافة الشوارع

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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قال العميد محمد صلاح ابو كريشة رئيس مجلس مركز ومدينة المنيا أنه وجه بسرعة رفع المخلفات ببعض الشوارع وإعاده الشكل الجمالي اللائق بالمدينة.

وأكد أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات وأشار إلى أن الأعمال مستمرة علي مدار الساعة من رفع كل المخلفات ونظافة الشوارع والكباري والميادين ولفت أنه تم تعين دوريات مروريه من جميع أحياء (شمال، جنوب، وسط، وغرب) للمرور على الطرق السريعة والداخلية لضبط المخالفين من تعديات على أملاك الدولة والسيارات التي تقوم بالقاء المخلفات في الطريق العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وتم رفع المخلفات والأتربة بجميع احياء المدينة وتم نقلها إلى المقلب العموم. 

وأكد رئيس المدينة على استمرار حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات من الشوارع والميادين العامة بمختلف أحياء المدينه بصفة دورية ويومية.


ووجه رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات المرورية فى إطار خطة المدينة لرفع كفاءة منظومة النظافة مشيرًا إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بسرعة رفع المخلفات بالكامل لما تعكسه من مظهر غير لائق وحفاظا علي الصحة العامة.

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