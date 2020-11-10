المصري البورسعيدي يسعى للتعاقد مع يوسف المساكني

دخل مسئوولو النادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية في مفاوضات جادة مع صانع ألعاب فريق الدحيل القطري النجم الدولي التونسي يوسف المساكني، من أجل التعاقد معه بشكل رسمي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.









وتلقي عرض الفريق البورسعيدي ترحيب من قبل اللاعب رحب بعر، لكن مازالت المفاوضات مستمرة خلال الفترة المقبلة.









وتم طرحه إسم الدولي التونسى على إدارة الأهلي والزمالك، لكن العائق هو الراتب الضخم الذي يحصل عليه في قطر، بجانب عدم حاجة الناديين إلى صانع ألعاب، في ظل وفرة اللاعبين المميزين في هذا المركز داخل الناديين.









ويلعب يوسف المساكني لاعب منتخب تونس لصالح الدحيل القطري وسبق له اللعب لفريق الترجي التونسي.









وشارك المساكني في ثلاث مباريات مع فريقه بالدوري القطري هذا الموسم وساهم في صناعة هدف وحيد.



