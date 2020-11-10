ميدو لـ"الشامتين" في مرتضى منصور: "الكل عنده فضايح"





وجه أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق رسالة إلى الشامتين في مرتضى منصور بعد خسارته في انتخابات مجلس النواب بدائرة ميت غمر.





وقال ميدو خلال حديثه ببرنامجه أوضة اللبس : " الشماتة في مرتضى منصور وحشة الكل عنده فضايح وبيطلب الستر من ربنا، وأنا لا أدافع عن مرتضى منصور ولكن الكل عنده عيوب.





كما طالب أحمد حسام ميدو، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدم حديث أي شخص داخل مجلس الإدارة عن حل مجلس الإدارة.





وتابع : "أطالب مرتضى منصور بعدم حديث أي مسؤول عن حل مجلس الإدارة في الوقت الحالي".





واختتم : "شابوه لحازم إمام بعدم حديثه عن الأنباء المتداولة بتواجده في مجلس الزمالك وهو وضع الزمالك قبل أي شيء وده كلام رجاله منه".











