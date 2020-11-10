هاني مهنى يعتذر لمطربي المهرجانات الشعبية

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سادت حالة كبيرة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعد تصريحات الموسيقار هاني مهنى بعدم دعوته لحسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا، لحفل زفاف نجلته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، الذي أقيم منذ عدة أيام بفندق "هيلتون هليوبيوليس"، مما دفعه للاعتذار عن تصريحات، مُوضحًا أنه كان قاسيًا عليهم.



وأوشح هاني مهنى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" أنه أحس بأن النقابة تسرعت في البيان الذي أصدرته، مُضيفًا :"فيه عتاب كبير على الصديق العزيز هاني شاكر، ليه تعمل كده يا هاني وأنا كنت داعيك في الفرح، بس هو كان عنده حفلة في الأوبرا، لكن تيجي تقول النقابة تستنكر ميصحش وكان لازم ترجع لي".



وأكد هاني مهنى على احترامه الكبير للنقابة، وأنه أول من اشترك في النقابة عند عودتها عام 1978، وأنه قام بترشيح نفسه لعضويتها،

مُضيفُا:" المفروض إن لو حد قارن أي موسيقى للنقابة هكون أنا نمرة واحد؛ لأني شاركت في عودة النقابة".



وعن حضور مطربي المهرجانات لحفل زفاف نجلته، قال:"أنه فوجئ بحضورهم، وأنه ابنته من قامت بدعوتهم، ةأنه يرحب بحمو بيكا كمدعو في حفل الزفاف، وتوجه بالشكر له، لكنه يختلف مع حمو بيكا بسبب سبه للنقابة في مقرها واتهامه لهم بالرشوة، مُضيفًا:"جايز أكون قسيت عليهم في تصريحاتي الأولى وأنا بعتذر لو كنت قسيت عليهم وإنما شاكوش وعمر كمال بالعكس أعجب بأغانيهم لأن مفيش أي لفظ خادش للحياء ولا التقاليد والقيم المصرية" .