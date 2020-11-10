الإسكان: تبحث تنفيذ مشروع "التجلي الأعظم"بمدينة سانت كاترين

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بأنه تم عقد اجتماع للجنة الوطنية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، لدراسة مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ووضع مخطط لتطوير المدينة، بحضور جميع ممثلى الجهات المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير مدينة سانت كاترين.

وأوضح المهندس خالد عباس، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى، وهى منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، لجميع سكان العالم.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن المشروع يهدف أيضاً إلى توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

 

وشدد المهندس خالد عباس، على ضرورة الإسراع بإعداد الرسومات التنفيذية، للبدء فى تنفيذ أعمال تطوير مدينة سانت كاترين فى أسرع وقت ممكن، والعمل على تسويق المدينة عالمياً كوجهة للسياحة الروحانية، مؤكداً أن مدينة سانت كاترين، لها قيمة تاريخية وروحانية كبيرة جدا، وتعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث.

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وزارة الاسكان مشروع التجلي الأعظم

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