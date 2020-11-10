التخطيط:1.5 مليار جنيه استثمارات لتحديث منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة إلى محافظة الإسكندرية لمتابعة المشروعات والإجراءات المُتخذة لتفادي مشكلات الأمطار والسيول؛ بالتزامن مع الدخول في فصل الشتاء.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام المالي 20/2021 قد خصصت استثمارات لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية تبلغ نحو 1.460 مليار جنيه منها نحو 1.294 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته يأتى على رأس أولويات رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تهدف إلى تحقيق طفرة فى النمو الاقتصادى تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين، مؤكدة أن اتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدى للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلًا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل فى الاقتصاد الوطنى.

من جانبه أوضح  محمد فريد، وكيل أول وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس قطاع البنية الأساسية أن الزيارة شملت تفقد عدد من مشروعات الصرف الصحي والمُنفذة من خلال شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لمواجهة الأمطار والسيول، وكذا المعدات والعربات التى تم شراؤها من المبالغ التى تم تخصيصها لذلك الغرض بالثلاث سنوات السابقة بنحو 250 مليون جنيه، هذا بخلاف مبلغ 94 مليون جنيه المدرجة بخطة العام الحالى.
ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  محمد فريد عبد الفتاح، وكيل أول الوزراة ورئيس قطاع البنية الأساسية، وكان في استقبال الوفد ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

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هالة السعيد مشروعات الصرف الصحي سيول الإسكندرية استثمارات لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية

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