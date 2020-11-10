صراع رباعي.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 8 أهداف.





ويمتلك سون هيونج مين 8 أهداف نجم نادي توتنهام، بالتساوي مع دومينيك كالفرت لوين نجم نادي إيفرتون بنفس الرصيد من الأهداف، ويأتي معهم جيمي فاردي نجم ليستر سيتي.





وتمكن هاري كين نجم نادي توتنهام من تسجيل 7 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالتساوي مع باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد.





ويتواجد أيضًا في القائمة كاليوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد وأولي واتكينز لاعب فريق أستون فيلا برصيد 6 أهداف.



