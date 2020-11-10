أحمد عبد العزيز عن مسلسل ذئاب الجبل: قيمة خالدة ويصف عبد الله غيث بهذا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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قال الفنان أحمد عبد العزيز، أن مسلسل "ذئاب الجبل" الذي مر عليه 27 عاما قيمة كبيرة وعمل فنى خالد والفنان القيم بيفضل خالد مدي الحياة مثل الراحل عبد الله غيث، الذي لم يكمل باقي المسلسل.


احتفلت امس النجمة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائيه شاشة bmc بأبطال مسلسل "ذئاب الجبل "بعد مرو 27 عاما، واستافضت أحمد عبد العزيز، سماح أنور، ميرنا وليد، صلاح عبد الله، والمخرج مجدي أبو عميرة.


مسلسل "ذئاب الجبل" يعتبر من أهم وانجح الأعمال فى تاريخ الدراما المصرية، فهو حقق نجاحا كبيرا عند عرضه، فى بداية التسعينيات، وقام ببطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم الأخوان عبد الله وحمدى غيث، أحمد عبد العزيز، سماح أنور، شريف منير، وائل نور، تأليف الكاتب الكبير الراحل محمد صفاء عامر، وإخراج مجدى أبو عميرة.

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