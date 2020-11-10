روسيا تسجل نحو 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 20977 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضا عن 21798 حالة في اليوم السابق، لتبلغ الحصيلة العامة مليونا و817109 إصابة منذ بداية الوباء.

وسجلت السلطات الصحية الروسية، ارتفاعًا في عدد الوفيات بواقع 368 حالة خلال اليوم الماضي مقابل 254 في الإحصائية السابقة، ما رفع إجمالي المتوفين بكوفيد-19 في البلاد إلى 31161 شخصا.

وأوضح مركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي، أن مجموع حالات الشفاء وصل إلى مليون و350741 بعد تعافي 15600 مريض خلال اليوم الماضي، مع بقاء 435207 حالات نشطة.

وانخفضت الحصيلة اليومية للإصابات في العاصمكة موسكو من 6897 أمس إلى 5902 اليوم، وفي بطرسبورغ ارتفعت من 1403 إلى 1485.