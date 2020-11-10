تفاصيل إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية متطورة داخل جامعات مصر (فيديو)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، تفاصيل إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية متطورة داخل الجامعات المصرية.

وقال "القوصي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن الوكالة تستهدف نشر ثقافة تكنولوجيا الفضاء على مستوى الجامعات والمجتمع المصري، ومن ثم عمل مدارس تكنولوجية بالجامعات، بتمويل الوكالة وأكاديمية البحث العلمي.

وأوضح أن وكالة الفضاء المصرية ستقوم بدعم الجامعات المصرية عن طريق إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية وستكون عبارة عن معدات وأجهزة معملية وإعداد كوادر بشرية قادرة على العمل والتطور في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وأوضح أنه تم البدء بأول مركز في جامعة بنها، ثم كليات الهندسة في شبرا وعين شمس، ثم كليات الحاسبات والعلوم في الجامعات المختلفة.

ولفت إلى أن الهيئة نفذت أول مسلسل مرتبط بالوكالة، بعنوان "عصر الفضاء"، سيعرض في رمضان المقبل ويستهدف الأطفال، مضيفًا:" سيكون بطريقة كرتونية مثل مسلسل بكار"، متابعا:"أرسلنا للمدارس لجلب الطلاب إلى الوكالة المصرية للفضاء للتعامل على أرض الواقع ورؤية الأقمار الصناعية وكيفية الاستفادة".

وأشار إلى أن الوكالة بصدد الإعلان عن مشاريع لبناء أنظمة فضائية وهذه السنة سيكون هناك قمران سيتم تنفيذهم مع الجامعات وممولين بالكامل من وكالة الفضاء المصرية.

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