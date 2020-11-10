طالب يتعدى على مدرس في مدرسة فنية بنجع حمادي بقنا



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا يفيد تعدي طالب بمدرسة الثانوية الفنية الزراعية بنجع حمادي، شمالي قنا، على مدرس بعد مشادة كلامية تطورت للاشتباك بالأيدي، بسبب اشعال الطالب سيجارة أثناء اليوم الدراسي في فناء المدرسة.





جع حمادي، في تصريحات لـ"الفجر"، عن السبب هو قيام المدرس بنهر الطالب، بعدما اشعل سيجارة داخل المدرسة، وطلب منه القاءها، الامر الذي قابله الطالب بالرفض، وتطور الامر الى الاشتباك بالأيدي، مما جعل إدارة المدرسة تتصل بشرطة النجدة.



وتابع المصدر، أن هناك لجنة تتابع الموقف، والذي سيتم الصلح فيها، بعد اعتذار ولي الأمر والطالب للمدرس.



تعدى طالب على مدرس، في مدرس الثانوية الفنية الزراعية بنجع حمادي، شمالي قنا، بعد مشادة كلامية بسبب اشعال الطالب سيجارة أثناء اليوم الدراسي في فناء المدرسة.