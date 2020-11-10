صراع إيطالي لضم مارسيلو

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد، من الرحل عن صفوف الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


ووفقاً لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن بات مارسيلو قريب من الرحيل عن صفوف الميرنجي، بل ويعد أبرز اللاعبين الذين يعدون خارج قائمة الملكي الصيف المقبل، مشيرا إلى أنه يستطيع إكمال مسيرته المهنية بالدوري الإيطالي خلال الفترة المقبلة".


وأضاف:"يرغب الثنائي الإيطالي يوفنتوس وإنتر ميلان، في الظفر بخدمات اللاعب، وذالك حال رحيله عن ريال مدريد".


وواصل:"ويستطيع اليوفي في الاعتماد على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في إقناع مارسيلو بالانضمام للسيدة العجوز، بسبب تزاملهم من قبل في ريال مدريد".


وأختتم:"يمكن أن يستغل الإنتر العلاقات الجيدة التي تربطه بنادي ريال مدريد، خاصة بعد صفقة انتقال المغربي أشرف حكيمي من الريال إلى النيراتزوري".

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