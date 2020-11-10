أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10-11-2020 بالبنوك المصرية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:47 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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سجلت اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثا ء في البنوك المصرية استقرار،  حول مستويات 4.16 جنيه للشراء و 4.17 جنيه للبيع.




 جاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16  جنيه للشراء.

 

4.18  جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.07  جنيه للشراء.

 

4.18  جنيه للبيع  مقابل سعره أمس كان بـ 4.19 جنيه.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.07   جنيه للشراء.

 

4.18   جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.06   جنيه للشراء.

 

4.22  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.09  جنيه للشراء

 

4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.06   جنيه للشراء.

 

4.18   جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14  جنيه للشراء.

 

4.18  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.08  جنيه للشراء.

 

4.18  جنيه للبيع.

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