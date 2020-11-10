جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طفلة في جوال بالمنزلة دقهلية



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وتبين أن الجثة بها آثار حروق لتشويه ملامحها لعدم التعرف عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتكثف مباحث المركز جهودها لكشف هوية المتهم.

تكثف مباحث المنزلة جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة عمرها أربعة سنوات مقتولة وملقاة داخل شيكارة بقرية الرودة دائرة المركز.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لضباط مركز المنزلة، يفيد عثور أهالي قرية الرودة التابعة للمركز على جثة الطفلة جنى 4 سنوات مقتولة وملقاة داخل شيكارة بمنزل تحت الإنشاء بالقرية، بعد يومين من تغيبها.