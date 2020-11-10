برلماني يشيد بأداء الحكومة في التعامل مع أمطار الإسكندرية

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أشاد النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والتدخل السريع في التعامل مع أزمة الطقس السيئ التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية مؤخرا، من سيول وأمطار كثيفة، مما ساهم بشكل كبير في عرقلة حركة السير والتعاملات اليومية.



وأكد " عامر" في بيان له، اليوم الثلاثاء، على استجابة الحكومة لكافة الأدوات البرلمانية الذي تقدم بها في الاونة الاخيرة من طلبات إحاطة وبيانات عاجلة؛ ليحذر الحكومة من تكرار كارثه كل عام ولإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير قبل حدوث الأزمة.



وأشاد عضو مجلس النواب، بالدور الكبير التي تبذله حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في مواجهة الأزمات وجنى ثمار النجاح، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل، مطالباٍ جميع المواطنين التكاتف وتوحيد الصفوف للعبور من هذه الأزمة بنجاح.





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

