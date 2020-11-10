خلال 24 ساعة.. الأموال العامة تضبط قضيتين بقيمة نصف مليون جنيه

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية (تزوير أوراق – مخالفات مطابع) مُتهم فيها شخصين، ضبط فيها مستنديًا أكثر من 500 ألف جنيه.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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