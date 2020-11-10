6 مفاجآت بشأن لقاح فيروس كورونا في مصر

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أعلنت شركة فايرز أمس الإثنين عن نجاح لقاح فيروس كورونا، حيث يضمن ظهور أجسام مضادة بنسبة تصل الي أكثر من 90%، وقد أدلي الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بعدة تصريحات حول تفاصيل لقاح فايرز وموعد طرحه في مصر.



وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن لقاح فايرز في مصر:





لقاحات المرحلة الثالثة تتخطي 90%:



عقب الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، على ما اعلنته شركة فايزر بشأن أن لقاحها ضد فيروس كورونا يضمن ظهور أجسام مضادة بنسبة تتخطى 90%، مؤكدًا أن معظم اللقاحات التي وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية تضمن ظهور أجسام مضادة بنسبة تتجاوز 90%.



اللقاحات الصينية:



أشار المتحدث باسم وزارة الصحة الي أم اللقاحات الصينية التابعة لشركتي "ساينوفارم"، و"ساينوزاك" والجاري تجربتها تضمن ظهور أجسام مضادة بنسبة تتجاوز 90.



تجارب اللقاح الصيني في مصر:



أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه بلغ نحو 3 آلاف مبحوث في مرحلة التجارب السريرية للقاحات الصينية، مشيرًا الي أن النتائج الأولى نتائج إيجابية، وبمجرد الانتهاء من المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية سيكون اللقاح متوفر في مصر.





حصول مصر علي لقاح فايزر:



كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر تفاوضت مع شركة فايزر في شهر أكتوبر الماضي للحصول على 20% من احتياجات مصر من اللقاح.



موعد طرح لقاح فايزر في مصر:



قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أي شركة ستنتهي من المرحلة الثالثة للقاح كورونا الذي تعمل على إنتاجه، ويثبت فاعليته، فأن مصر ستكون من أوائل الدول التي ستوفر احتياجات شعبها من هذا اللقاح.



مرحلة التجارب لم تنتهي بعد:



أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لابد من الانتظار حتى انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، منوهًا أن لقاح شركة فايزر لم ينتهي بعد من المرحلة الثالثة.



إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.