الكنيسة تستطلع رأي الأقباط في قناة "coc" الجديدة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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يجري المركز الإعلامى القبطي الأرثوذكسي استطلاعًا للرأي على جموع الشعب القبطي، للأخذ به عند تحديد برامج المنصة الرقمية الجديدة ( قناة علي السوشيال ميديا ) والتي ينوي المركز الإعلامي إطلاقها على شبكة الإنترنت، والتي من المقرر أن تحمل اسم "COC".

وتحمل الرؤية العامة لقناة Coc عدة أهداف، أهمها بناء وعي كنسيي وروحي مستنير من خلال تقديم التراث الكنسي المستمد من أسفار الكتاب المقدس، وتعاليم آباء الكنيسة وحياتهم التقوية، والصلوات الليتورجية ونظام العبادة مع التأكيد على الهوية القبطية والانتفاع بتاريخ الكنيسة الذي يبرز بوضوح يد الله العاملة في الإنسان.


وفى سياق منفصل وتحت شعار "مفاهيم وأولويات مجال التنمية في الكنيسة والمجتمع"، وإيمانًا من الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، بدور الكنيسة في العمل التنموي داخل المجتمع، وأيضًا بالتكوين الدائم للكهنة، دعا نيافتُه كهنةَ وشمامسة إيبارشية الإسماعيلية، للقاء التكويني مع الدكتور رفيق رمزي، خبير التنمية، والتخطيط الاستراتيجي.

دار اللقاء حول التنمية من حيث المفاهيم والأولويات، ودراسة الميدان والآليات، حتى يكون الجميع شركاء في العمل التنموي للإيبارشية وللمجتمع المصري وانتهي اللقاء بمنح نيافته للبركة الرسولية.

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