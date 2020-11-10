الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم إدارة المنشآت الصناعية والتجارية بدون ترخيص

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكن قسم شرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن الفيوم من ضبط مصنع لمنتجات الألبان "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة إبشواى، يحتوى على 1025 كيلو جرام "جبنة وزبدة" 1850 كيلو جرام "مواد خام" مُعدة للتصنيع بدون شهادات صحية أو تراخيص- مجموعة من أدوات ومعدات التصنيع.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والبيئية بشتى صورها وضبط المنشآت الصناعية والتجارية التى تُدار بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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