رغم الأمطار.. نشاط في حركة السفن والشاحنات والبضائع بميناء الإسكندرية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندريه أن الميناء شهد نشاطًا في حركة السفن والشاحنات والبضائع رغم التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، اليوم الثلاثاء، حيث تواجد بالميناء 70 سفينة، كما وصلت إلي الميناء 14 سفينة، وغادرت 7 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 29 سفينه منها 3 سفن مخطاف داخلي، و7 سفن حاويات، و5 سفن مواد بترولية، وعدد 19 سفينة بضائع عامة، هذا وقد تم دخول وخروج 9883 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.


هذا ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 131948 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 21680 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 686 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 2430 حاوية. هذا وقد بلغت كمية المتداول خلال اليوم طن 153628 طن بضائع غير محواه.


ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء.

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