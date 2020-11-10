إبراهيموفيتش يتخلى عن تسديد ركلات الجزاء

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:39 ص
ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
وكالات
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أعلن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم اي سي ميلان الإيطالي أنه سيبتعد عن تسديد ركلات الجزاء عقب فشله في تسجيل ركلة جزاء أمام هيلاس فيرونا.

وقال المهاجم المخضرم، الذي أهدر 3 ركلات جزاء متتالية مع ميلان و4 في آخر ست محاولات "ركلة الجزاء المقبلة، سأتركها لكيسييه، هكذا أفضل".

وفي موضوع تجديد عقده مع النادي اللومباردي، قال اللاعب الذي حمل سابقا ألوان ناديي يوفنتوس وإنتر في إيطاليا وميلان أيضا في فترة أولى مطلع العقد الماضي "بعد ركلة الجزاء المهدرة، أصبحت سيئا!".

وعن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، قال صاحب الـ39 عاما لشبكة "سكاي سبورتس": "يجب أن نحدد أهدافا ولا ندخل أرض الملعب للترفيه فقط".

ويقدم إبراهيموفيتش موسما رائعا في الدوري الإيطالي، إذ يتصدر قائمة الهدافين برصيد ثمانية أهداف.

أما فريقه ميلان، فيتصدر حاليا ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة من سبع مباريات، وهو أحد ثلاثة أندية لم تخسر بعد في الدوري.

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