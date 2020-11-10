وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توافق على تمويل وصلات الصرف الصحي المنزلية في قرى مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
الفجر
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وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تمويل تنفيذ كل وصلات الصرف الصحي المنزلية المرتبطة بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "تحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية: حياة كريمة".بقيمة تصل الي حوالي نصف مليار جنيه. 

وقالت الدكتورة هالة السعيد إنه تم توجيه دفعة أولى من الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ هذه الوصلات بحوالي 50 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الموافقة تأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، من خلال تخفيف العبء عن المواطنين في تحمل تكلفة هذه الوصلات خاصةً في ضوء التداعيات السلبية لفيروس كورونا، ولضمان الاستفادة المباشرة من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها فور دخولها الخدمة.

وأكدت السعيد أنه من المستهدف أن يستفيد من الوصلات المنزلية خلال العام المالي الحالي 202021 حوالي نصف مليون مواطن يشكلون 100% من المواطنين المقيمين في 56 قرية يتم بها حاليًا تنفيذ مشروعات صرف صحي، وبوفر مالي عن كل وصلة صرف صحي منزلية يبلغ 5 آلاف جنيه تتحمله الدولة بدلًا من المواطنين.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، لذا ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم على الاستثمار العام في البنية الأساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار للمواطنين في كل المحافظات.

وتتلخص أهداف مبادرة "حياة كريمة" في الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا في القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كل مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

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