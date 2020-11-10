محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف مياه الأمطار بالعجمي

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تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بميدان مثلث الشركات بوادي القمر وعدد من المناطق الأخري بنطاق حي العجمي. وذلك في إطار الجولات المستمرة التي يقوم بها المحافظ لتفقد سيولة الحركة المرورية خلال النوة الحالية والأمطار الغزيرة التي تشهدها الإسكندرية.



وتابع المحافظ أعمال كسح تجمعات الأمطار وسيولة الحركة المرورية بشوارع الإسكندرية. موضحًا أنه تم التشديد علي رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد علي مستوى أحياء المحافظة.



جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والسيد موسي رئيس حي العجمي.