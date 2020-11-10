

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1184) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (2،6 طن "مقطعات لحوم – لحم مفروم") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع كوجبات جاهزة على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة.ونجحت في ضبط ( 1000طن "أقماح مستوردة " بدون مستندات مجهولة المصدر – 31،1 طن دقيق فاخر "معبأ داخل شكائر بها نقص فى الأوزان")، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق) بمحافظة الجيزة.وقامت بضبط (4 طن "سكر حر " بدون مستندات ومجهولة المصدر)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر الحر).. بمحافظة الشرقية. ضبط ( 1،700 عبوة شيكولاتة مغشو ش ومقلدة لإحدى العلامات التجارية "منتج نهائى"– 1،37 طن زيت طعام مجهولة المصدر – 8،500 عبوة فارغة "مدون عليها العلامة التجارية" مستلزمات إنتاج) بدون مستندات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الشيكولاته بدون ترخيص).. بمحافظة الجيزة.وتوصلت لضبط ( 71،192 قطعة "كمامة طبية - سرنجات") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.وتم ضبط مالك مستودع بوتاجاز –بمحافظة القليوبية، لتجميعه 191 إسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم لبيعها بأزيد من السعر الرسمى والتربح ماديًا جراء ذلك، قدرت قيمتها بـ 31995 جنيه.جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.