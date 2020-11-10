ضبط 1184 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1184) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:


تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (2،6 طن "مقطعات لحوم – لحم مفروم") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع كوجبات جاهزة على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة.

ونجحت في ضبط ( 1000طن "أقماح مستوردة " بدون مستندات مجهولة المصدر – 31،1 طن دقيق فاخر "معبأ داخل شكائر بها نقص فى الأوزان")، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق) بمحافظة الجيزة.

وقامت بضبط (4 طن "سكر حر " بدون مستندات ومجهولة المصدر)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر الحر).. بمحافظة الشرقية. ضبط ( 1،700 عبوة شيكولاتة مغشو ش ومقلدة لإحدى العلامات التجارية "منتج نهائى"– 1،37 طن زيت طعام مجهولة المصدر – 8،500 عبوة فارغة "مدون عليها العلامة التجارية" مستلزمات إنتاج) بدون مستندات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الشيكولاته بدون ترخيص).. بمحافظة الجيزة.

وتوصلت لضبط ( 71،192 قطعة "كمامة طبية - سرنجات") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط مالك مستودع بوتاجاز –بمحافظة القليوبية، لتجميعه 191 إسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم لبيعها بأزيد من السعر الرسمى والتربح ماديًا جراء ذلك، قدرت قيمتها بـ 31995 جنيه.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط 1184 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1184 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1184 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1184 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

أخبار تهمك

الأهلي يفقد حسين الشحات في كأس مصر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يومين

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتحي الأولى مع بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ يومين

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

خبيرة تكشف مفاجأة عن مصير آبي أحمد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

11:09 ص

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

01:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض