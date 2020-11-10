مدبولي يستعرض الاستعدادات الجارية لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
الفجر
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار؛ لمتابعة ملفات عمل الوزارة، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها في قطاع السياحة، بحضور كل من سراج الدين سعد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة، باعتباره إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري، وسعيًا للحفاظ على مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، مشيرا إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في ضوء مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيويّ؛ لا سيما نتيجة ما يمر به العالم في ظل أزمة جائحة كورونا.

وخلال الاجتماع، شرح وزير السياحة والآثار تداعيات الظروف الحالية على تباطؤ تنفيذ بعض المشروعات في هذا القطاع بعدد من المدن السياحية، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتغلب على هذه التداعيات.

كما عرض وزير السياحة تقييمًا لمردود الإجراءات والحوافز التي قامت بها الدولة، خلال الفترة الماضية، لمساندة القطاع السياحي خلال أزمة كورونا، ورؤية اتحاد الغرف السياحية لما سوف تتجه إليه الأمور خلال المرحلة المقبلة.

كذلك، فقد تناول الاجتماع الاستعدادات الجارية لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة، والذي سيكون حدثًا فريدًا تترقبه أنظار العالم؛ حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة تعظيم الاستفادة من هذا الحدث العالميّ المهم، وما سيشهده من متابعة حول العالم؛ من أجل الترويج للسياحة في مصر.

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