الغندور تقود حملة لفحص شكاوى قيام بعض اصحاب العقارات باستكمال أعمال بناء دون تصريح بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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وجه الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة، بقيادة حملة لفحص شكاوى واردة تفيد قيام بعض اصحاب العقارات بنطاق حى غرب المنصورة بإستكمال اعمال بناء دون تصريح من الوحدة المحلية للحى وبالمخالفة لقرار رئيس الوزراء.

وقالت السكرتير العام انه بالفعل تم ضبط 7 عقارات بمنطقتى اولاد طه، وتقسيم خطاب بالمنصورة تقوم بتنفيذ اعمال بناء بها بالمخالفة، ودون تصريح واضافت انه على الفور تم ايقاف الاعمال واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية حيال المخالفين.

واشارت انه بعرض تقرير بالحالات علي المحافظ،على الفور اصدر القرار رقم 602 يتضمن تشكيل لجنة تضم مسئولين من ادارة التفتيش والمتابعة، والشئون الهندسية، والتخطيط العمرانى، والشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وادارة متابعة مكتب المحافظ، على ان تكون مهمة اللجنه فحص التراخيص الصادرة من رئاسة حى غرب المنصورة، والمعاينة على الطبيعة للعقارات الصادر لها هذه التراخيص لفحص مدى الالتزام بالتنفيذ طبقا للقانون من عدمة، والعرض بتقرير شامل فور انتهاء اعمال الفحص والمعاينة على الطبيعة لاتخاذ القرارات المناسبة بشانها.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الدكتور رئيس الوزراء بضرورة التصدى بكل حسم لاعمال البناء المخالف، وبالمتابعة المستمرة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.
الغندور تقود حملة لفحص شكاوى قيام بعض اصحاب العقارات باستكمال أعمال بناء دون تصريح بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء
الغندور تقود حملة لفحص شكاوى قيام بعض اصحاب العقارات باستكمال أعمال بناء دون تصريح بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء
الغندور تقود حملة لفحص شكاوى قيام بعض اصحاب العقارات باستكمال أعمال بناء دون تصريح بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء
الغندور تقود حملة لفحص شكاوى قيام بعض اصحاب العقارات باستكمال أعمال بناء دون تصريح بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء
الغندور تقود حملة لفحص شكاوى قيام بعض اصحاب العقارات باستكمال أعمال بناء دون تصريح بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء
الغندور تقود حملة لفحص شكاوى قيام بعض اصحاب العقارات باستكمال أعمال بناء دون تصريح بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء
الغندور تقود حملة لفحص شكاوى قيام بعض اصحاب العقارات باستكمال أعمال بناء دون تصريح بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء
الغندور تقود حملة لفحص شكاوى قيام بعض اصحاب العقارات باستكمال أعمال بناء دون تصريح بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء

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